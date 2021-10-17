17 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Empoli 1-4 Atalanta (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Merih’li Atalanta fark attı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Atalanta deplasmanda Empoli'yi 4-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Empoli ile Atalanta karşı karşıya geldi. Stadio Carlo Castellani'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Atalanta 4-1'lik skorla kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 11 ve 26. dakikada Josip Ilicic, 49. dakikada Mattia Viti kendi kalesine ve 89. dakikada Duvan Zapata attı. Ilicic, 67. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Empoli'nin tek golü 30. dakikada Federico Di Francesco'dan geldi.

Atalanta'da Merih Demiral maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Atalanta 14 puana yükselirken, Empoli 9 puanda kaldı.

Atalanta, gelecek hafta Udinese'yi konuk edecek. Empoli ise Salernitana deplasmanına gidecek.
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