16 Ekim 2021, Cumartesi
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Manchester City 2-0 Burnley (MAÇ SONUCU-ÖZET) | M. City rahat kazandı! | GOLLERİ İZLEYİN
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City sahasında Burnley'i konuk etti. Futbolseverlerin A Spor'dan canlı olarak izlediği maçı, ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Burnley kozlarını paylaştı. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi Manchester temsilcisi 2-0 kazandı.
M. City'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Bernardo Silva ve 70'de Kevin de Bruyne kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester City 8 hafta sonucu 17 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Burnley ise 3 puanda kaldı.
İŞTE GALİBİYET GOLLERİ
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