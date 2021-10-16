16 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 2-0 Burnley (MAÇ SONUCU-ÖZET) | M. City rahat kazandı! | GOLLERİ İZLEYİN

M.City rahat kazandı! | Golleri izleyin
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 Giriş Tarihi: 16.10.2021

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City sahasında Burnley'i konuk etti. Futbolseverlerin A Spor'dan canlı olarak izlediği maçı, ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Burnley kozlarını paylaştı. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi Manchester temsilcisi 2-0 kazandı.

M. City'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Bernardo Silva ve 70'de Kevin de Bruyne kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City 8 hafta sonucu 17 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Burnley ise 3 puanda kaldı.

İŞTE GALİBİYET GOLLERİ

GOL | Manchester City 1-0 Burnley
GOL | Manchester City 2-0 Burnley

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