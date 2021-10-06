Son dakika spor haberi: Maçın ortasında silahlı çatışma! İki ölü

Kolombiya’nın Valle del Cauca eyaletinde yer alan Cali şehrinde iki kartel arasında silahlı çatışma çıktı. Kartel üyeleri arasında çıkan çatışma, o sırada bir maçın oynandığı yakınlardaki bir futbol sahasında devam etti. Sahadakiler çapraz ateşin ortasında kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kolombiya'nın Valle del Cauca eyaletinde yer alan Cali şehrinde iki kartel arasında silahlı çatışma çıktı.

Realengo ve Villa del Mar kartellerinin üyeleri Terron Colorado Mahallesi'nde karşı karşıya geldi.

Kartel üyeleri arasında çıkan silahlı çatışma, o sırada bir maçın oynandığı yakınlardaki bir futbol sahasında devam etti. Sahadakiler çapraz ateşin ortasında kaldı.

Cali Metropolitan Polisi, kurşunların hedefi olan iki kişinin yaşamını yitirdiğini, biri ağır iki kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin Realengo takımının 41 yaşındaki teknik direktörü Willington Canizalez ile yardımcı hakem Juan Carlos Quinonez olduğu öğrenildi.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ