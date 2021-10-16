16 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 4-2 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET) Çağlar Söyüncü'den kritik gol

Çağlar attı Leicester ManU’ya acımadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 Giriş Tarihi: 16.10.2021

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta maçında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahasında Manchester United'ı 4-2 mağlup etti. Çağlar karşılaşmanın 78. dakikasında takımının 2. golünü kaydetti.

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta maçında Leicester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-2'lik skorla ev sahibi Leicester City oldu. Leicester'ın ikinci golünü milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü kaydetti.

Manchester United'ın golünü 19. dakikada Mason Greenwood kaydetti. Leicester City, 31. dakikada Youri Tielemans ve 78. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golleriyle 2-1 öne geçti.

Konuk ekip Manchester United, bu sezon ilk maçına çıkan Marcus Rashford'un 82. dakikadaki golüyle durumu 2-2 yaptı. Leicester City, yediği golün santrasını yaptı ve yeniden öne geçti. Karşılamada 83. dakikada Jamie Vardy sahneye çıktı ve Leicester City'i 3-2 öne geçirdi. Patson Daka, 90+1. dakikada attığı golle skoru 4-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Manchester United'da Cristiano Ronaldo 90 dakika görev yaptı ama mağlubiyete engel olamadı.

Ligde dört maç sonra kazanan Leicester City puanını 11'e yükseltti. Üç haftadır kazanamayan Manchesyer United 14 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City gelecek hafta Brentford'a konuk olacak. Manchester United, Liverpool'u ağırlayacak.
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