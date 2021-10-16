16 Ekim 2021, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

GOL | Manchester City 1-0 Burnley

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, 12. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle Burnley karşısında 1-0 öne geçti.
16.10.2021
ABONE OL

DİĞER
GOL | Manchester City 1-0 Burnley GOL | Manchester City 1-0 Burnley 16.10.2021
UEFA Euro 2028 adaylık takvimini açıkladı! UEFA Euro 2028 adaylık takvimini açıkladı! 15.10.2021
GOL | Leeds United 1-0 Watford GOL | Leeds United 1-0 Watford 02.10.2021
R. Madrid’i yenmek rüyaların gerçekleşmesi gibi "R. Madrid'i yenmek rüyaların gerçekleşmesi gibi" 29.09.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Cengiz’den Fatih Terim sözleri! Yeri bende çok farklı Cengiz'den Fatih Terim sözleri! "Yeri bende çok farklı" 29.09.2021
Aston Villa taraftarları Ronaldo ile dalga geçti! Aston Villa taraftarları Ronaldo ile dalga geçti! 27.09.2021
GOL | Everton 2-0 Norwich City GOL | Everton 2-0 Norwich City 25.09.2021
GOL | Everton 1-0 Norwich City GOL | Everton 1-0 Norwich City 25.09.2021
GOL | Liverpool 3-0 Crystal Palace GOL | Liverpool 3-0 Crystal Palace 18.09.2021
GOL | Liverpool 2-0 Crystal Palace GOL | Liverpool 2-0 Crystal Palace 18.09.2021
GOL | Liverpool 1-0 Crystal Palace GOL | Liverpool 1-0 Crystal Palace 18.09.2021
GOL | Leicester City 0-1 Manchester City GOL | Leicester City 0-1 Manchester City 11.09.2021
Leicester City - Manchester City maçında müthiş karambol Leicester City - Manchester City maçında müthiş karambol 11.09.2021
GOL | West Ham United 2-2 Crystal Palace GOL | West Ham United 2-2 Crystal Palace 28.08.2021
GOL | West Ham United 2-1 Crystal Palace GOL | West Ham United 2-1 Crystal Palace 28.08.2021
GOL | West Ham United 1-1 Crystal Palace GOL | West Ham United 1-1 Crystal Palace 28.08.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

SPOR HABERLERİ - Transferde ortalık karışacak! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Avrupa'nın dev kulüpleri...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! DeAndre Yedlin yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Devre arasında...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim'den dev neşter! 3 isim birden gönderilecek
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye dev gelir! Yıldız oyuncuya Premier Lig kancası
FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira o isimden vazgeçti! Devre arasında gidiyor...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör