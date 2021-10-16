Freiburg 1-1 Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Freiburg ile Leipzig yenişemedi!

Almanya Bundesliga'nın 8. hafta karşılaşmasında Freiburg ile RB Leipzig kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Freiburg sahasında RB Leipzig'i ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Leipzig'in golünü 32. dakikada penaltıdan Forsberg kaydederken, Freiburg'un golü ise 64'te Woo-Yeong Jeong'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Freiburg namağlup serisini devam ettirdi ve 16 puana yükseldi. Leipzig ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 11 puana ulaştı.

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