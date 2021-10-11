11 Ekim 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Norveç - Karadağ maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

Norveç - Karadağ maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. G grubunda 2. sırada yer alan Norveç ile Karadağ karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Norveç - Karadağ maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

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Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Norveç ile Karadağ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Norveç - Karadağ maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORVEÇ - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norveç - Karadağ maçı 11 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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