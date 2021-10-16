Borussia Dortmund 3-1 Mainz 05 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Dortmund yıldızlarıyla kazandı!

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Borussia Dortmund sahasında Mainz'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Almanya Bundesliga'nın 8. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Mainz kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Dortmund 3-1 kazandı.

B. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Marco Reus, 54'de (p) ve 90+4. dakikada ise Erling Haaland kaydetti. Mainz'in tek golü ise 87. dakikada Burkardt'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund 18 puana ulaşırken maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Mainz'in galibiyet hasreti 4 maça çıkarken 10 puanda kaldı.

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