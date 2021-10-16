Eintracht Frankfurt 1-2 Hertha Berlin (MAÇ SONUCU-ÖZET) | H. Berlin 2 maç sonra kazandı!

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Eintracht Frankfurt sahasında Hertha Berlin'i ağırladı. Mücadeleyi Berlin temsilcisi 2-1 kazandı ve 2 maç aradan sonra kazandı.

Almanya Bundesliga'nın 8. hafta karşılaşmasında Eintracht Frankfurt ile Hertha Berlin kozlarını paylaştı. Mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

H. Berlin'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Richter ve 63'te Ekkelenkamp kaydetti. Frankfurt'un tek golü ise 78. dakikada penaltıdan Paciencia'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Hertha Berlin 2 maç aradan sonra kazandı ve puanını 9'a yükseltti. Frankfurt ise 6 maç sonra kaybetti ve 8 puanda kaldı.

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