Son dakika spor haberi: Barcelona'ya ağır fatura! Ronald Koeman...
İspanya Ligi takımlarından Barcelona, Ronald Koeman'ın sözleşmesini feshederse 30 Haziran tarihine kadar 12 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Barça'nın bu ödemeyi yapmaması durumunda gelecek sezon yeni bir teknik adamla anlaşmasının önünün de regülasyonlarla kapandığı kaydedildi. | Son dakika spor haberleri
Barcelona'da kötü gidişatın ardından takımdan ayrılması beklenen Ronald Koeman için "resmi hamle" yapılmamasının nedeni ortaya çıktı.
Ekonomik sorunları olan Barcelona, Hollandalı teknik adamı gönderirse ciddi bir tazminatla karşı karşıya kalacak.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Katalan ekibi, Koeman'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesi durumunda 30 Haziran tarihine kadar 12 milyon euro tazminat ödemek zorunda.
Barça'nın bu ödemeyi yapmaması durumunda gelecek sezon yeni bir teknik adamla anlaşmasının önünün de regülasyonlarla kapandığı kaydedildi.
Koeman'ın Barcelona'daki mevcut sözleşmesi sezon sonuna kadar sürüyor.
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