16 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Clermont 1-0 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET) Burak Yılmaz yoksa Lille kayıp!

Burak Yılmaz yoksa Lille kayıp!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 Giriş Tarihi: 16.10.2021

Milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz'ın görev almadığı, Zeki Çelik 90 dakika karşılaşmada forma giydiği ve Yusuf Yazıcı'nın 60. dakikada oyuna dahil olduğu karşılaşmada Lille deplasmanda Clermont'a 1-0 mağlup oldu.

Fransa Ligi'nde 10. hafta maçında Clermont ile Lille karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Clemornt oldu.

Clermont'a galibiyeti getiren golü 32. dakikada Vital N'Simba kaydetti.

Lille'de cezalı Burak Yılmaz forma giyemedi. Zeki Çelik 90 dakika karşılaşmada forma giydi. Yusuf Yazıcı ise 60. dakikada oyuna girdi.

Ligde 7 hafta sonra kazanan Clermont, puanını 13'e yükseltti. Lille'in ise 3 maçlık galibiyet serisi son buldu ve milli futbolcularımızın takımı, 14 puanda kaldı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Clermont, Nantes'a konuk olacak. Lille, Brest'i ağırlayacak.
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