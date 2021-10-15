15 Ekim 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Arjantin 1-0 Peru (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Messi’li Arjantin tek golle kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.10.2021

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, evinde Peru'yu ağırladı. Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti'de oynanan mücadele Tangocular'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Arjantin'e galibiyeti getiren golü 43. dakikada Lautaro Martinez attı. | Son dakika spor haberleri

Dünya Kupası 2022 Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Günün önemli maçında Arjantin ile Peru karşı karşıya geldi.

Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti'de oynanan karşılaşma Tangocular'ın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Arjantin'e galibiyeti getiren golü 43. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Bu sonuçla Arjantin puanını 25'e çıkardı. Lider Brezilya'nın 31 puanı bulunuyor.

PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi de zorlu karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

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