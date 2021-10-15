Brezilya 4-1 Uruguay (MAÇ SONUCU-ÖZET) Muslera'lı Uruguay Brezilya'ya farklı kaybetti

FIFA 2002 Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde Uruguay, deplasmanda Brezilya'ya konuk oldu. Arena da Amazonia'da oynanan mücadele Sambacılar'ın 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera ise maç sonu büyük hayal kırıklığı yaşadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

FIFA 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde Brezilya ile Uruguay, Amazonia Arena'da karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Brezilya 10. dakikada Neymar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonrada ataklarına hız kesmeden devam eden ev sahibi ekibi 18. dakikada Rapinha'nın fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0'a çıkardı.

İlk yarının tamamlanmasıyla birlikte ikinci yarıda da tempolu bir oyun sergileyen Brezilya, bulduğu avantajları iyi değerlendirerek 58. dakikada Rapinha'nın ikinci golüyle farkı 3'e yükseltti. Yediği gollerin ardından oyuncu değişikliği yaparak maça ortak olmaya çalışan Uruguay'da Luis Suarez 77. dakikada attığı harika frikik golüyle farkı ikiye indirerek takımına umut olmaya çalıştı.

Golden sonra karşılık vermek için hücum hattında tekrar pozisyona giren Brezilya Gabriel Barbosanın topu ağlara göndermesiyle birlike skoru belirledi. Karşılaşmanın 4-1 bitmesinin ardından Brezilya puanını 31'e yükselterek liderliğini korurken, Uruguay ise 5. sırada yer aldı.

URUGUAY İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

2022 Katar Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde 5. sıraya kadar gerileyen Uruguay için play-off tehlikesi ortaya çıktı. Grupta yer alan ilk 4 takımın doğrudan 2022 Katar Dünya Kupası'na gidecek. Grubu 5. sırada bitiren takım ise play-off oynayacak.

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