27 Ekim 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 1-1 Southampton (MAÇ SONUCU ÖZET) | Penaltılar: 4-3

Chelsea penaltılarda turladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.10.2021

İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Chelsea ve Southampton, Stamford Bridge'de kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1 biten müsabakada maviler, penaltılarla 4-3 turladı. | Son dakika spor haberleri

İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Chelsea evinde Southampton'ı ağırladı. Stamford Bridge'de nefes kesen mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona erdi, karşılaşmayı penaltılar sonunda 4-3 kazanan Chelsea çeyrek finale yükseldi.

Chelsea, Alman yıldızı Kai Havertz'in 44. dakikada attığı golle öne geçerken, Southampton'ın beraberlik sayısını 47. dakikada Che Adams kaydetti.

Penaltılarda Chelsea'de Alonso, Hudson-Odoi, Chilwell ve James ağları sarsarken, Mount başarılı olamadı. Southampton'da ise Armstrong, Long ve Smallbone meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, Walcott ve Smallbone ise ağları bulamadı.

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