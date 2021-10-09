09 Ekim 2021, Cumartesi
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Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. İsveç ile Kosova kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İsveç - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İsveç - Kosova maçı 9 Ekim Cumartesi günü 19:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
İsveç Kosova Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan İsveç ile Kosova arasında oynanacak mücadele ile devam edecek. İsveç geride kalan 4 maçta 9 puan toplarken, Kosova 5 maç sonunda 4 puanda bulunuyor. Peki, İsveç ile Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte İsveç-Kosova maçına dair tüm detaylar...
Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. İsveç ile Kosova kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İsveç - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İSVEÇ - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İsveç - Kosova maçı 9 Ekim Cumartesi günü 19:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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