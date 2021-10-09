İsveç Kosova Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan İsveç ile Kosova arasında oynanacak mücadele ile devam edecek. İsveç geride kalan 4 maçta 9 puan toplarken, Kosova 5 maç sonunda 4 puanda bulunuyor. Peki, İsveç ile Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte İsveç-Kosova maçına dair tüm detaylar...

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. İsveç ile Kosova kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İsveç - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



İSVEÇ - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İsveç - Kosova maçı 9 Ekim Cumartesi günü 19:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.













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