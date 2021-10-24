Lille 1-1 Brest (MAÇ SONUCU - ÖZET) Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı...

Fransa Ligue 1'de heyecan oynanan maçlarla devam etti. 11. hafta karşılaşmasında Lille sahasında Brest'i konuk etti. Zorlu mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Lille'in golünü Jonathan David attı. Brest'in golü Romain Faivre'den geldi. Lille forması giyen milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika, Burak Yılmaz ise 77 sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde görev bekledi. | Son dakika spor haberleri

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, sahasında Brest ile kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, 19. dakikada Jonathan David'in golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 32. dakikasında Romain Faivre'nin kaydettiği golle Brest beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Lille forması giyen milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika, Burak Yılmaz ise 77 sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde görev bekledi. Bu skorla Lille puanını 15'e, Brest ise 6'ya çıkardı.

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