09 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İskoçya - İsrail 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İskoçya - İsrail maçı ne zaman saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 Giriş Tarihi: 09.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda İskoçya, sahasında İsrail ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçında ardından İskoçya, 11 puanla ikinci sırada bulunurken, İsrail ise 10 puanla 3. sırada bulunuyor. İskoçya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İskoçya - İsrail maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

2022 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda İskoçya ile İsrail karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi ev sahibi ekip, 11 puanla ikinci sırada bulunurken, konuk takım 10 puanla 3. sırada yer alıyor.

İSKOÇYA - İSRAİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda oynanacak İskoçya - İsrail maçı 9 Ekim Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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