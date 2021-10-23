Leeds United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leeds United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor. Leeds United ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LEEDS UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Leeds United - Wolverhampton maçı 23 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.
LEEDS UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Leeds United: Meslier; Llorente, Struijk, Cooper; Klich, Shackleton, Dallas; Raphinha, Roberts, Harrison; Rodrigo
Wolverhampton: Sa; Kilman, Coady, Saiss; Semedo, Neves, Moutinho, Marcal; Traore, Jimenez, Hwang
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