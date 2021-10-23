23 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Wolverhampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leeds United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor. Leeds United ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Wolverhampton maçı 23 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

LEEDS UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Leeds United: Meslier; Llorente, Struijk, Cooper; Klich, Shackleton, Dallas; Raphinha, Roberts, Harrison; Rodrigo

Wolverhampton: Sa; Kilman, Coady, Saiss; Semedo, Neves, Moutinho, Marcal; Traore, Jimenez, Hwang

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