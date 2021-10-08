Andorra - İngiltere maçı öncesi VAR monitörünün patlaması sebebiyle statta yangın çıktı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde ilginç bir olay yaşandı. I grubunda oynanacak olan Andorra - İngiltere maçı öncesinde statta yangın çıktı. La Vella Ulusal Stadyumu'nda bulunan VAR monitörünün patlaması sebebiyle kısa süreli bir panik yaşandı. Yedek kulübesine de sıçrayan alevler, kısa zamanda söndürüldü.

VAR monitörünün kullanılmaz hale geldiği olayla ilgili yaralanan olmadı.

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