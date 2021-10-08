08 Ekim 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Andorra - İngiltere maçı öncesi VAR monitörünün patlaması sebebiyle statta yangın çıktı!

VAR monitörü patladı! Statta yangın çıktı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında Andorra ile İngiltere arasında oynanacak maç öncesi statta yangın çıktı. La Vella Ulusal Stadyumu'ndaki VAR monitörünün patlaması sebebiyle yedek kulübesine de sıçrayan yangın, kısa süreli bir panik yaşattı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde ilginç bir olay yaşandı. I grubunda oynanacak olan Andorra - İngiltere maçı öncesinde statta yangın çıktı. La Vella Ulusal Stadyumu'nda bulunan VAR monitörünün patlaması sebebiyle kısa süreli bir panik yaşandı. Yedek kulübesine de sıçrayan alevler, kısa zamanda söndürüldü.

VAR monitörünün kullanılmaz hale geldiği olayla ilgili yaralanan olmadı.

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VAR monitörü patladı! Statta yangın çıktı

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