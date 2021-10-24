24 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ibrahimovic'ten bir ilk! 957 maçlık kariyerinde...

Ibrahimovic’ten bir ilk! 957 maçlık kariyerinde...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Bologna deplasmanına konuk olan Milan'da yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic, 957 maçlık kariyerinde ilk kez kendi kalesine gol attı.

İtalya Serie A'da Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, Bologna maçında kariyerinde bir ilke imza attı.

KENDİ KALESİNE İLK GOLÜ!

40 yaşındaki futbolcu, 49.dakikada kendi kalesine attığı golle, 957 maçlık profesyonel kariyerinde bir ilki yaşadı.

90'DA KARŞI KALEYE ATTI!

Kendi kalesine attığı golle kariyerinde bir ilki gerçekleştiren Zlatan Ibrahimovic 90. dakikada bu kez Bologna ağlarını sarstı.

Milan karşılaşmadan 4-2 galibiyetle ayrıldı ve Serie A'da maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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