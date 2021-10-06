06 Ekim 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Cüneyt Çakır Almanya-Romanya maçını yönetecek

FIFA’dan Cüneyt Çakır’a görev!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya-Romanya maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü oynanacak Almanya-Romanya maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Dördüncü hakemliği Alper Ulusoy'un üstleneceği karşılaşmada, Mete Kalkavan video yardımcı hakem (VAR), Hüseyin Göçek ise asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak görev alacak.

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