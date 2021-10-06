06 Ekim 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Enes Ünal'ın takımı Getafe'de teknik direktör Jose Miguel Gonzalez ile yollar ayrıldı!

Enes Ünal’ın hocasıyla yollar ayrıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği İspanya La Liga takımlarından Getafe'de, teknik direktör Jose Miguel Gonzalez ile yollar ayrıldı. Getafe, La Liga'da ilk 8 haftada yalnızca 1 puan alabilmişti. | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga'da sezona kötü bir başlangıç yapan Getafe'de fatura, teknik direktör Jose Miguel Gonzalez'e kesildi. Ligde geride kalan 8 haftada alınan 1 puanın ardından "Michel" lakaplı İspanyol teknik direktör ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Türk futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'de yeni teknik direktörün Quique Sanchez Flores olması bekleniyor.

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