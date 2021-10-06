Son dakika spor haberi: Enes Ünal'ın takımı Getafe'de teknik direktör Jose Miguel Gonzalez ile yollar ayrıldı!

İspanya La Liga'da sezona kötü bir başlangıç yapan Getafe'de fatura, teknik direktör Jose Miguel Gonzalez'e kesildi. Ligde geride kalan 8 haftada alınan 1 puanın ardından "Michel" lakaplı İspanyol teknik direktör ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Türk futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'de yeni teknik direktörün Quique Sanchez Flores olması bekleniyor.

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