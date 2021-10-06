Türkiye Norveç maçını Alman hakem Felix Brych yönetecek

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Marco Fritz VAR, Christian Gittelmann ise AVAR olarak görev alacak.

ALMAN HAKEM YÖNETİMİNDE GALİBİYETİMİZ YOK!

A Milli Takım, Felix Brych yönetiminde daha önce 4 maç oynadı ve galibiyet alamadı.

11/11/11 Türkiye 0-3 Hırvatistan

14/11/12 Türkiye 1-1 Danimarka

28/03/15 Hollanda 1-1 Türkiye

14/10/19 Fransa 1-1 Türkiye

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