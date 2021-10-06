06 Ekim 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Türkiye Norveç maçını Alman hakem Felix Brych yönetecek

Türkiye Norveç maçının hakemi belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 Giriş Tarihi: 06.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında A Milli Takım'ımız, Norveç'i ağırlayacak. Türkiye Norveç maçında Alman hakem Felix Brych'ın düdük çalacağı bildirildi.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Marco Fritz VAR, Christian Gittelmann ise AVAR olarak görev alacak.

ALMAN HAKEM YÖNETİMİNDE GALİBİYETİMİZ YOK!

A Milli Takım, Felix Brych yönetiminde daha önce 4 maç oynadı ve galibiyet alamadı.

11/11/11 Türkiye 0-3 Hırvatistan
14/11/12 Türkiye 1-1 Danimarka
28/03/15 Hollanda 1-1 Türkiye
14/10/19 Fransa 1-1 Türkiye

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