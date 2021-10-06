Belçika futbolunda büyük skandal! Vergi kaçırma ve kara para aklama...

İşte o kulüplerin kaçırdığı vergi tutarları:

▶ Mechelen : 10 milyon 435 bin 500 Euro

▶ Standart : 6 milyon 28 bin 932 Euro

▶ Anderlecht : 2 milyon 805 bin Euro

▶ C.Brugge : 2 milyon 749 bin 250 Euro

▶ Genk : 2 milyon 483 bin Euro

▶ Lokeren : 1 milyon 602 bin Euro

▶ Oostende : 1 milyon 588 bin Euro

▶ Leuven : 1 milyon 492 bin 400 Euro

▶ Kortrijk : 622 bin 500 Euro

▶ Gent : 509 bin 500 Euro

▶Beveren : 425 bin Euro

▶ S.Truiden : 294 bin 500 Euro

Toplam : 31 milyon 35 bin 582 Euro

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