02 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United 1-0 Watford (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ozan Tufan’lı Watford deplasmanda kayıp! İşte maçın golü...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Leeds United ile Watford karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın da formasını giydiği Watford mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Marcelo Bielsa'nın öğrencilerine galibiyeti getiren gol 18. dakikada Llorente'den geldi. İşte maçın golü...

İngiltere Premier Lig'de 2021/22 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 7. haftasında Leeds United ile Watford, Elland Road'da karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın da formasını giydiği Watford, mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Marcelo Bielsa'nın öğrencilerine galibiyeti getiren gol, 18. dakikada Llorente'den geldi.

Mücadelede Ozan Tufan forvet arkası pozisyonda ilk 11'de başladı ve 59 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Leeds United, puanını 6'ya yükseltirken, Watford ise 7 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN TEK GOLÜ

GOL | Leeds United 1-0 Watford

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