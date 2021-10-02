Sassuolo 1-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu'lu Inter geriden gelerek kazandı
İtalya Serie A'nın 7. haftasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, deplasmanda bir diğer milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo'yu Dzeko ve Martinez'in (p) attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Serie A'nın 7. haftasında Sassuolo ile Inter, MAPEI Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Milano ekibi, rakibini 58. dakikada Edin Dzeko ve 78. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi takımın tek golünü ise 22. dakikada penaltıdan Domenico Berardi kaydetti.
HAKAN 67'DE ÇIKTI, KAAN 90 DAKİKA OYNADI
Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 57 dakika sahada kaldı. Bir diğer milli futbolcumuz Kaan Ayhan ise 90 dakika oynadı.
Inter bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti. Sassuolo ise 7 puanda kaldı.
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