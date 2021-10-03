Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, evinde Marsilya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Son şampiyon Lille sahasında Marsilya'yı konuk oluyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılyor. Peki, Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Marsilya maçı 3 Ekim Pazar günü saat 14:00 beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

LILLE - MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Grbic; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Ikone, Yusuf Yazıcı, Onana, Bamba; David, Weah

Marsilya: Lopez; Saliba, Gonzalez, Peres; Lirola, Kamara, Gueye, De la Fuente; Under, Guendouzi; Payet

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