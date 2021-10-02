02 Ekim 2021, Cumartesi

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GOL | Leeds United 1-0 Watford

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Leeds United, Diego Llorente'nin 18. dakikada attığı golle Watford karşısında 1-0 öne geçti.
02.10.2021
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