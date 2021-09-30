Manchester United-Villarreal maçı sonrası Cristiano Ronaldo'dan galibiyet sözleri! "Benim işim bu"

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Manchester United sahasında Villarreal'i 90+5'te Cristiano Ronaldo'nun attığı golle 2-1 mağlup etti ve gruptaki ilk puanlarını aldı. Mücadelenin ardından konuşan Portekizli yıldız, "Benim işim bu." dedi. | Son dakika spor haberleri

Manchester United'a Villarreal karşısında galibiyeti getiren golü 90+5'te atan Cristiano Ronaldo, maçın ardından konuştu.

Portekizli süperstar bu gibi zaferleri 'Benim işi' sözüyle tanımlarken çok zor bir maçtan galibiyet çıkardıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. İşte Ronaldo'nun maç sonu sözleri:

"Benim işim bu! Çok zor maçtı, takıma yardımcı olmak çok güzel. İlk yarı biraz tedirgin başladık, iki yarı arasında farkımız vardı. Son dakikaya kadar gol atacağımızı bilerek oynadık. Ortam buna yeterince müsaitti."

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