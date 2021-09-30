30 Eylül 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Manchester United-Villarreal maçı sonrası Cristiano Ronaldo'dan galibiyet sözleri! "Benim işim bu"
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Manchester United sahasında Villarreal'i 90+5'te Cristiano Ronaldo'nun attığı golle 2-1 mağlup etti ve gruptaki ilk puanlarını aldı. Mücadelenin ardından konuşan Portekizli yıldız, "Benim işim bu." dedi. | Son dakika spor haberleri
Manchester United'a Villarreal karşısında galibiyeti getiren golü 90+5'te atan Cristiano Ronaldo, maçın ardından konuştu.
Portekizli süperstar bu gibi zaferleri 'Benim işi' sözüyle tanımlarken çok zor bir maçtan galibiyet çıkardıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. İşte Ronaldo'nun maç sonu sözleri:
"Benim işim bu! Çok zor maçtı, takıma yardımcı olmak çok güzel. İlk yarı biraz tedirgin başladık, iki yarı arasında farkımız vardı. Son dakikaya kadar gol atacağımızı bilerek oynadık. Ortam buna yeterince müsaitti."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...