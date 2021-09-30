30 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir İtalya'da manşetlerde!

Genç yetenek Emre Demir İtalya’da manşetlerde!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan La Liga devi Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi. İtalyan basını 17 yaşındaki oyuncuya geniş yer ayırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalyan medyası, genç yaşta keşfedilip Avrupa devlerinden Barcelona ile anlaşan Yukatel Kayserispor'un 17 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'e geniş yer ayırdı.

Son dönemlerde Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder gibi oyuncular Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyerken, bunların arasına Emre Demir de eklendi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Demir'in Barcelona'ya transferinde kendisine Süper Lig'de forma şansı veren Kayserispor ve teknik direktörü Hikmet Karaman'nın önemli katkısı olduğu belirtildi.

Haberlerde, Kayserispor Teknik Direktörü Karaman'ın önemli teknik adamlardan biri olduğu ve özellikle gençlere yönelik yatırımları ve onları değerlendirme konusunda önemli vizyona sahip olduğu vurgulandı.

İtalyan basını ayrıca, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da Türkiye'nin başarılı iş insanlarından biri olduğu ve bir futbol takımının ilk kadın başkanı olduğuna dikkati çekti.


Emre Demir A Spor'a konuştu! haberin devamı

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