29 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Eski İngiliz futbolcu Roger Hunt hayatını kaybetti!

İngiliz efsane hayatını kaybetti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

İngiltere Milli Takımı ve Liverpool'un eski yıldızı Roger Hunt, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. | Son dakika spor haberleri

İngiltere Milli Takımı ve Liverpool'un eski golcüsü Roger Hunt, 83 yaşında hayatını kaybetti. Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Efsanevi eski oyuncumuz Roger Hunt'ın vefatının yasını tutuyoruz. Bu üzücü ve zor zamanda Roger'ın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikteyiz" ifadeleri kullanıldı.

ROGER HUNT KİMDİR?

İngiltere'nin kazandığı 1966 FIFA Dünya Kupası'nda takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Hunt, altı maçta da forma giymiş ve 3 gol atmıştı. Liverpool formasıyla iki kez lig şampiyonluğu yaşayan Hunt, 492 maçta attığı 285 golle kulüp tarihinin en skorer ikinci ismi olmayı başardı.

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