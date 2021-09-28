28 Eylül 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Futbolda kıta şampiyonları Arjantin ile İtalya Haziran ayında karşı karşıya!

Futbolda kıta şampiyonları karşı karşıya!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.09.2021

Futbolda son Avrupa şampiyonu İtalya ile Kupa Amerika'nın galibi Arjantin, gelecek yıl haziran ayında karşı karşıya gelecek. UEFA'dan yapılan açıklamada, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ile iş birliğini artırmak amacıyla iki kıtanın şampiyon milli takımlarının karşılaşması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. | Son dakika spor haberleri

UEFA'dan yapılan açıklamada, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ile iş birliğini artırmak amacıyla iki kıtanın şampiyon milli takımlarının karşılaşması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2020 Avrupa Şampiyonu (EURO 2020) İtalya ile 2021 Kupa Amerika'yı kazanan Arjantin, 2022 Haziran ayında karşılaşacak. Maçın nihai tarihi ve oynanacağı stat ise daha sonra açıklanacak.

İki uluslararası futbol kurumu arasında yapılan anlaşmaya göre, iki kıtanın şampiyon milli takımlarının birbiriyle yapacağı maçlar bir kez ile sınırlı kalmayacak ve bu turnuva en az 3 kez düzenlenecek. Taraflar, İngiltere'nin başkenti Londra'da ortak kullanımlı bir ofis de açacak.

FIFA'nın, Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenmesi fikrini gündemine almasının ardından UEFA ve CONMEBOL, buna karşı olduğunu duyurmuştu

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