28 Eylül 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

N'Golo Kante corona virüsüne yakalandı

Kante’ye corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.09.2021

Chelsea'de forma giyen orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin, corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. Fransız orta saha oyuncusu 10 gün sahalardan uzak kalacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen orta saha oyuncusu N'Golo Kante, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle sahalardan 10 gün uzak kalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın (29 Eylül) İtalya'nın Juventus takımıyla deplasmanda karşılaşacak Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, düzenlenen basın toplantısında Fransız oyuncunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Tuchel, Chelsea'de hangi oyuncuların Kovid-19 aşısı yaptırıp yaptırmadığını bilmediğini, bu kararı kendilerine bıraktığını da belirtti.

Yeni tip koronavirüse yakalanması nedeniyle 10 gün karantina altında kalacak Kante, yarınki Juventus müsabakasının yanı sıra takımının Southampton ile oynayacağı lig maçında da forma giyemeyecek.
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