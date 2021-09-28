Lionel Messi Paris Saint-Germain formasıyla hesabı açtı! İşte PSG - Manchester City maçında attığı o gol...
Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Lionel Messi, Fransız ekibindeki ilk golünü attı. Arjantinli yıldız UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynanan maçta çok kritik bir anda sahneye çıkarak takımını rahatlattı. İşte o gol... | Son dakika spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Paris Saint-Germain, evinde Manchester City'i konuk etti. Tüm dünyadan futbolseverlerin heyecanla takip ettiği maçta PSG'nin süper yıldızı Lionel Messi sahneye çıktı. Arjantinli oyuncu maçın çok kritik bir dakikasında sahneye çıkarak takımını güçlü rakibi karşısında rahatlattı.
Lionel Messi'nin 74. dakikada attığı gol, aynı zamanda 34 yaşındaki futbolcunun Paris ekibiyle attığı ilk gol oldu. Daha önce yeni takımıyla 3 maça çıkan süper yıldız, 4. maçında ilk golünü kaydetmeyi başardı.
Bu şık gol, Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi sahnesindeki 121. golü oldu.
İŞTE O GOL
(Fotoğraflar: EXXEN)
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