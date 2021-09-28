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DÜNYADAN FUTBOL

Lionel Messi Paris Saint-Germain formasıyla hesabı açtı! İşte PSG - Manchester City maçında attığı o gol...

Sahnede Lionel Messi! PSG’de hesabı açtı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 Giriş Tarihi: 28.09.2021

Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Lionel Messi, Fransız ekibindeki ilk golünü attı. Arjantinli yıldız UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynanan maçta çok kritik bir anda sahneye çıkarak takımını rahatlattı. İşte o gol... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Paris Saint-Germain, evinde Manchester City'i konuk etti. Tüm dünyadan futbolseverlerin heyecanla takip ettiği maçta PSG'nin süper yıldızı Lionel Messi sahneye çıktı. Arjantinli oyuncu maçın çok kritik bir dakikasında sahneye çıkarak takımını güçlü rakibi karşısında rahatlattı.

Lionel Messi'nin 74. dakikada attığı gol, aynı zamanda 34 yaşındaki futbolcunun Paris ekibiyle attığı ilk gol oldu. Daha önce yeni takımıyla 3 maça çıkan süper yıldız, 4. maçında ilk golünü kaydetmeyi başardı.

Bu şık gol, Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi sahnesindeki 121. golü oldu.

PSG 2-0 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İŞTE O GOL


(Fotoğraflar: EXXEN)

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