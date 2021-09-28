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ŞAMPİYONLAR LİGİ

PSG 2-0 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dev maçta kazanan PSG!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 Giriş Tarihi: 28.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Paris Saint-Germain, evinde Manchester City'i konuk etti. Turnuvanın iki şampiyonluk adayının karşı karşıya geldiği maçta, Fransız devi mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri, Idrissa Gueye ve Lionel Messi'den geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında nefes kesen bir maç oynandı. Turnuvanın favori iki takımı Paris Saint-Germain ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadeleden PSG, 8. dakikada Idrissa Gueye ve 74'te Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla PSG, grupta liderliğe yükseldi. Manchester City ise 3 puanla 3. sırada kendine yer buldu.

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