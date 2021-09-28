29 Eylül 2021, Çarşamba
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PSG 2-0 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Paris Saint-Germain, evinde Manchester City'i konuk etti. Turnuvanın iki şampiyonluk adayının karşı karşıya geldiği maçta, Fransız devi mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri, Idrissa Gueye ve Lionel Messi'den geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında nefes kesen bir maç oynandı. Turnuvanın favori iki takımı Paris Saint-Germain ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadeleden PSG, 8. dakikada Idrissa Gueye ve 74'te Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla PSG, grupta liderliğe yükseldi. Manchester City ise 3 puanla 3. sırada kendine yer buldu.
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