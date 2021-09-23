23 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Granada - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Granada - Real Sociedad maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 Giriş Tarihi: 23.09.2021

İspanya La Liga'da heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 6. haftasında Granada ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Granada - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 6. hafta maçında Granada ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Granada - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GRANDA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Granada - Real Sociedad maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 20:30'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GRANDA - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Granada: Maximiano; Arias, Duarte, Sanchez, Quini; Rochina, Gonalons, Montoro; Suarez, Bacca, Soro

Real Sociedad: Remiro; Munoz, Elustondo, Normand, Zaldua; Guevara, Merino, Zubimendi; Oyarzabal, Sorloth, Januzaj

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