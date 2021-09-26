Juventus 3-2 Sampdoria (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Serie A'nın 6. haftasında Juventus, sahasında Sampdoria'yı Dybala, Bonucci (p) ve Locatelli'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Juventus ile Sampdoria, Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım, rakibini 10. dakikada Paulo Dybala, 43. dakikada Leonardo Bonucci (p) ve 57. dakikada Manuel Locatelli'nin attığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekibin 44. dakikada Maya Yoshida ve 83. dakikada Antonio Candreva ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
Juventus bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Sampdoria ise 14. sırada kaldı.
Serie A'nın 7. haftasında Juventus, 2 Ekim Cumartesi günü TSİ 19.00'da Torino'ya konuk olacak. Sampdoria ise 3 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da Udinese'yi ağırlayacak.
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