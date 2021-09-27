27 Eylül 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Ansu Fati Barcelona-Levante maçında golle döndü! Tam 10 ay sonra...
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona sahasında Levante'yi konuk etti ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelede Katalan devinin genç yıldızı Ansu Fati son golü kaydederken, yeşil sahalara 10 ay sonra golle döndü. | Son dakika spor haberleri
La Liga'da Barcelona, evinde Levante'yi 3-0 mağlup ederken, uzun aradan sonra sahalara dönen Ansu Fati gol sevinci yaşadı.
Barcelona'nın Real Betis ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanan genç yetenek, Kasım 2020'den bu yana futboldan uzaktı.
Levante karşısında bitime 10 dakika kala Luuk de Jong'un yerine oyuna dahil olan Ansu Fati, 90+1'de takımının üçüncü golünü kaydetti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...