27 Eylül 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ansu Fati Barcelona-Levante maçında golle döndü! Tam 10 ay sonra...

Ansu Fati 10 ay sonra golle döndü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.09.2021

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona sahasında Levante'yi konuk etti ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelede Katalan devinin genç yıldızı Ansu Fati son golü kaydederken, yeşil sahalara 10 ay sonra golle döndü. | Son dakika spor haberleri

La Liga'da Barcelona, evinde Levante'yi 3-0 mağlup ederken, uzun aradan sonra sahalara dönen Ansu Fati gol sevinci yaşadı.

Barcelona'nın Real Betis ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanan genç yetenek, Kasım 2020'den bu yana futboldan uzaktı.

Levante karşısında bitime 10 dakika kala Luuk de Jong'un yerine oyuna dahil olan Ansu Fati, 90+1'de takımının üçüncü golünü kaydetti.

Barcelona ilk yarıda fişi çekti! haberin devamı

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