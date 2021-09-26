26 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 3-0 Levante (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barcelona ilk yarıda fişi çekti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Barcelona İspanya Ligi'nin 6. haftasında Levante'yi 3-0 mağlup etti. Katalan ekibinde Yusuf Demir 81. dakikada oyuna dahil oldu.

İspanya Ligin'in 6. haftasında Barcelona evinde Levante'yi 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 7. dakikada Memphis Depay, 14. dakikada Luuk de Jong ve 90+1. dakikada Fati kaydetti.

Katalan ekibinde Yusuf Demir 81. dakikada Pablo Gaviria'nın yerine oyuna dahil oldu.

Barcelona bu sonucun ardından puanını 12'e yükseltirken, Levante 4 puanda kaldı.

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