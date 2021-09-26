26 Eylül 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Ev sahibi ekibin gollerini 7. dakikada Memphis Depay, 14. dakikada Luuk de Jong ve 90+1. dakikada Fati kaydetti.
Katalan ekibinde Yusuf Demir 81. dakikada Pablo Gaviria'nın yerine oyuna dahil oldu.
Barcelona bu sonucun ardından puanını 12'e yükseltirken, Levante 4 puanda kaldı.
Barcelona 3-0 Levante (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Barcelona İspanya Ligi'nin 6. haftasında Levante'yi 3-0 mağlup etti. Katalan ekibinde Yusuf Demir 81. dakikada oyuna dahil oldu.
İspanya Ligin'in 6. haftasında Barcelona evinde Levante'yi 3-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin gollerini 7. dakikada Memphis Depay, 14. dakikada Luuk de Jong ve 90+1. dakikada Fati kaydetti.
Katalan ekibinde Yusuf Demir 81. dakikada Pablo Gaviria'nın yerine oyuna dahil oldu.
Barcelona bu sonucun ardından puanını 12'e yükseltirken, Levante 4 puanda kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...