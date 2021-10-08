09 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Letonya 0-1 Hollanda (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Hollanda tek attı 3 aldı!

Hollanda tek attı 3 aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında gruptaki rakiplerimiz Letonya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Portakallar 1-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Letonya ile Hollanda kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0 Hollanda'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golü 19. dakikada Davy Klaassen kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Hollanda grup liderliğini sürdürdü ve 16 puana yükseldi. Letonya ise 5 puanda kaldı.

Karadağ 3 puanı 3 golle aldı! haberin devamı

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