Manchester United galibiyeti sonrası Aston Villa taraftarları Cristiano Ronaldo ile dalga geçti!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ı deplasmanda 1-0 yenen Aston Villa, bir süprize imza attı. Old Trafford'da oynanan maçta Bruno Fernandes, 90+3. dakikada Ronaldo'nun penaltı kullanmasına izin vermemiş ve ardından kullandığı penaltıyı auta atmıştı.

Ronaldo'nun bu sezon ilk golsüz maçı olan Aston Villa büyük bir işe imza atarak maçtan 1-0 galip ayrıldı. Aston Villa taraftarları maçtan sonra galibiyeti Cristiano Ronaldo'nun gol sevinciyle dalga geçerek kutladı.

RONALDO'NUN "SIUUUU" SEVİNCİNİ TAKLİT ETTİLER

Ronaldo'nun "Siuuuu" gol sevinci ile dalga geçen Aston Villa taraftarları galibiyeti stadın dışında kutlamaya devam etti. Taraftarlar Ronaldo'nun gol sevincini taklit yaparak galibiyeti kutladı.

ASTON VILLA KALECİSİ MARTINEZ TARAFTARLARA DÖNÜP DANS ETTİ

Bruno Fernandes'in penaltı vuruşunu üstten auta attıktan sonra Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, Manchester United taraftarlarına dönerek dans etmiş ve onlarla dalga geçmişti.

BRUNO FERNANDES ÖZÜR DİLEDİ

Maçın ardından sosyal medyada bir mesaj paylaşan Bruno Fernandes, taraftarlardan özür dileyerek bu hatasını telafi edeceğini ifade etti. Taraftalar penaltı sonrası Bruno Fernandes'e destek olmuş ve ona moral vermişti.

İşte Bruno Fernandes'in o sözleri:

Son düdükten sonra tüm desteğiniz için teşekkür ederim! Stadyumda adımı söylediğinizi duymak çok duygusaldı. Kendim için daha güçlü bir şekilde döneceğim, çünkü bu benim kendime koyduğum standartlar, ama en çok takım arkadaşlarım ve takımım için. Bizi her zaman destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum.

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