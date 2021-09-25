25 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton - Norwich City maçı CANLI YAYIN (Everton - Norwich City canlı izle)

Everton - Norwich City maçı CANLI YAYIN
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 Giriş Tarihi: 25.09.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Everton ile Norwich City karşı karşıya geliyor. Everton - Norwich City maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Everton ile Norwich City kozlarını paylaşıyor. Goodison Park'ta oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

EVERTON - NORWICH CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton - Norwich City maçı saat 17:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

EVERTON - NORWICH CITY İLK 11'LER

Everton: Pickford, Godfrey, Mina, Keane, Digne, Allan, Doucoure, Iwobi, Townsend, Gray, Rondon.

Norwich City: Krul, Ozan Kabak, Hanley, Gibson, Williams, Aarons, Melou, Normann, McLean, Sargent, Pukki.

İŞTE ATILAN GOLLER

GOL | Everton 1-0 Norwich City

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