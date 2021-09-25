Leicester City - Burnley | CANLI

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City evinde Burnley ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı Leicester City ile Burnley karşılaşmasıyla devam ediyor. Leicester City-Burnley maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

LEICESTER CİTY - BURNLEY MAÇI İLK 11'LERİ



Leicester City: Schmeichel, Pereira, Vestergaard, Çağlar Söyüncü, Bertrand, Soumare, Ndidi, Tielemans, Lookman, Barnes, Vardy



Burnley: Pope, Lowton, Taylor, Tarkowski, Mee, Brownhill, McNeil, Westwood, Wood, Cornet, Vydra









LEICESTER CİTY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Burnley maçı 2S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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