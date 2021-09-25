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DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City - Burnley | CANLI

Leicester City - Burnley | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 Giriş Tarihi: 25.09.2021

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City evinde Burnley ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı Leicester City ile Burnley karşılaşmasıyla devam ediyor. Leicester City-Burnley maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

LEICESTER CİTY - BURNLEY MAÇI İLK 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel, Pereira, Vestergaard, Çağlar Söyüncü, Bertrand, Soumare, Ndidi, Tielemans, Lookman, Barnes, Vardy

Burnley: Pope, Lowton, Taylor, Tarkowski, Mee, Brownhill, McNeil, Westwood, Wood, Cornet, Vydra




LEICESTER CİTY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Burnley maçı 2S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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