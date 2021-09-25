25 Eylül 2021, Cumartesi

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GOL | Everton 1-0 Norwich City

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Everton, 29. dakikada Andros Townsend'in penaltıdan attığı golle Norwich City karşısında 1-0 öne geçti.
25.09.2021
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