Chelsea Manchester - City maçı canlı anlatım (Chelsea Manchester City maçı canlı izle)

Premier Lig'de heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Londra devi Chelsea, evinde son şampiyon Manchester City'i konuk ediyor. Heyecan dolu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Chelsea, sahasında Manchester City'i konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 14:30'da başlayan Chelsea - Manchester City maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

CHELSEA - MANCHESTER CITY İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, James, Kante, Jorginho, Kovacic, Alonso, Lukaku, Werner.

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, de Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish, Jesus.

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