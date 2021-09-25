Brentford 3-3 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Brentford sahasında Liverpool'u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı ve puanlar paylaşıldı.
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Brentford ile Liverpool karşı karşıya geldi. Brentford Community Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.
Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip 27. dakikada Pinnock ile 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Liverpool 31. dakikada Diogo Jota'nın golüyle 1-1 eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda temponun iyice yükseldiği karşılaşmanın 54. dakikasında Salah'ın attığı gol Liverpool'u 2-1 öne geçirdi. Geri adım atmayan Brentford 63. dakikada Janelt ile durumu 2-2'ye getirdi. 67. dakikada sahneye Curtis Jones çıktı. Genç oyuncu yaptığı düzgün vuruşla Liverpool'u 3-2 üstünlüğe taşıdı. Brentford'da Yoane Wissa çılgın maçta son sözü söyleyen isim oldu. 25 yaşındaki futbolcu 82. dakikada durumu 3-3'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Bu sezon 2. beraberliğini alan Liverpool, puanını 14 yaparak zirvede yer aldı. Brentford ise 3. kez sahadan eşitlikle ayrıldı ve 9 puana yükseldi.
Premier Lig'in 7. haftasında ligin iki şampiyonluk adayı Liverpool ile Manchester City Anfield'da karşılaşacakken, Brentford ise West Ham deplasmanına gidecek.
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