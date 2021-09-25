25 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach 1-0 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET) M'Gladbach Dortmund'u tek golle geçti!

M’Gladbach Dortmund’u tek golle geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Mönchengladbach'la Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi B. Dortmund, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Almanya Bundesliga'nın 6. hafta karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

B. M'Gladbach'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Denis Zakaria kaydetti. Ayrıca B. Dortmund'da 40. dakikada Mahmoud Dahoud, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte B. Mönchengladbach 7 puana yükseldi. Borussia Dortmund ise 3 maç aradan sonra kaybetti ve 12 puanda kaldı.

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