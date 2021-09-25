Borussia Mönchengladbach 1-0 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET) M'Gladbach Dortmund'u tek golle geçti!

Almanya Bundesliga'nın 6. hafta karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

B. M'Gladbach'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Denis Zakaria kaydetti. Ayrıca B. Dortmund'da 40. dakikada Mahmoud Dahoud, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte B. Mönchengladbach 7 puana yükseldi. Borussia Dortmund ise 3 maç aradan sonra kaybetti ve 12 puanda kaldı.

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