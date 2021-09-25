25 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 2-0 Norwich City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Everton Ozan Kabak'lı Norwich'i devirdi!

Everton Ozan Kabak’lı Norwich’i devirdi! | Golleri izleyin
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 Giriş Tarihi: 25.09.2021

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Everton sahasında Ozan Kabak'lı Norwich City'i konuk etti. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Everton ile Norwich City kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Everton 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Everton'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Andros Townsend (p) ve 77'de Abdoulaye Doucoure kaydetti. Bu sonuçla birlikte Everton 13 puana yükseldi. Norwich City ise 6 maç sonunda 0 puanda kaldı ve ligin sonuna demirledi.

OZAN KABAK PENALTI YAPTIRDI

Norwich City'de forma giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak, Everton'un kazandığı penaltıya sebep veren isim oldu.

Ligin 7. haftasında Everton Manchester United'a konuk olacak. Norwich City ise Burnley deplasmanına çıkacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Everton 1-0 Norwich City
GOL | Everton 2-0 Norwich City

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