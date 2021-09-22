22 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea maçı hangi kanalda? Chelsea - Aston Villa İngiltere Lig Kupası maçı saat kaçta? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...

Chelsea-Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve yeni sezona da yaptığı transferlerle flaş bir giriş yapan Chelsea, Stamford Bridge'de Aston Villa'yı konuk ediyor. Carabao Cup 3. tur mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Heyecanla beklenen maç, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve detaylar...

İngiltere Lig Kupası'nda (EFL) heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. İki Premier Lig ekibinin karşı karşıya geleceği maçta Chelsea, Stamford Brigde'de Aston Villa'yı konuk edecek. İşte heyecanla beklenen mücadele öncesinde öne çıkan detaylar...

CHELSEA - ASTON VILLA UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Aston Villa maçı bugün saat 21:45'te beIN Sports Max HD 2'de canlı yayınlanacak.

CHELSEA - ASTON VILLA MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Mücadelede İngiliz hakem Graham David Scott düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Chalobah, Christensen; James, Saul, Kovacic, Chilwell; Ziyech, Hudson-Odoi; Werner.

Aston Villa: Steer; Konsa, Tuanzebe, Hause; Traore, Nakamba, Sanson, Young; Buendia, El Ghazi; Watkins.

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