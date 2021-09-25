25 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leipzig 6-0 Hertha Berlin (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Leipzig farka koştu!

Leipzig farka koştu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında RB Leipzig sahasında Hertha Berlin'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Almanya Bundesliga'nın 6. hafta maçında RB Leipzig ile Hertha Berlin kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 6-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 16. ve 70. dakikalarda Nkunku, 23'te Poulsen, 45+3'te Mukiele, 60. dakikada Forsberg (p) ve 77'de Haidara kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Leipzig 3 maç aradan sonra kazandı ve 7 puana yükseldi. H. Berlin ise 2 maç aradan sonra kaybetti ve 6 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 7. haftasında Leipzig Bochum'u konuk edecek. Hertha Berlin ise Freiburg'u ağırlayacak.

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